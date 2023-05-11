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НовостиОбщество11 мая 2023 0:55

Музей военной техники времен ВОВ посетили десятки тысяч жителей Томска

На площадке было представлено 25 экспонатов
Алёна Мищенко
Музей военной техники посетили десятки томичей.

Музей военной техники посетили десятки томичей.

Фото: Ксения Высотина

Музей под отрытым небом «Оружие победы» в Лагерном саду посетили десятки тысяч томичей и более 2 тысяч школьников. Об этом сообщает пресс-служба «Сибагро».

Напомним, музей начал работать со 2 по 9 мая. На площадке было представлено 25 экспонатов. Здесь был тяжелый танк «Клим Ворошилов», легендарный танк Т-34, «трехтонка» ЗИС-5, штурмовавшая Берлин и боевая машина «Катюша».

«За неделю с экспонатами выставки – раритетной бронетанковой и противовоздушной техникой времен Великой Отечественной войны – успели познакомиться более 2 тысяч школьников и десятки тысяч томичей», – говорится в сообщении.

Больше всего томичей посетили музей на День Победы 9 мая. В этот день техника, которая участвовала в параде, вернулась в Лагерный сад. Также в кузове грузовика "ЗИС-5" развернулась импровизированная сцена.