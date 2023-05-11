Музей военной техники времен ВОВ посетили десятки тысяч жителей Томска

Музей военной техники посетили десятки томичей. Фото: Ксения Высотина

Музей под отрытым небом «Оружие победы» в Лагерном саду посетили десятки тысяч томичей и более 2 тысяч школьников. Об этом сообщает пресс-служба «Сибагро».

Напомним, музей начал работать со 2 по 9 мая. На площадке было представлено 25 экспонатов. Здесь был тяжелый танк «Клим Ворошилов», легендарный танк Т-34, «трехтонка» ЗИС-5, штурмовавшая Берлин и боевая машина «Катюша».

«За неделю с экспонатами выставки – раритетной бронетанковой и противовоздушной техникой времен Великой Отечественной войны – успели познакомиться более 2 тысяч школьников и десятки тысяч томичей», – говорится в сообщении.

Больше всего томичей посетили музей на День Победы 9 мая. В этот день техника, которая участвовала в параде, вернулась в Лагерный сад. Также в кузове грузовика "ЗИС-5" развернулась импровизированная сцена.