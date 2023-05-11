Прогноз погоды в Томске 11 мая: днем потепление до +16 градусов и без осадков

В Томске ожидается +16 градусов в четверг. Фото: Анна Ковалёва

В Томске 11 мая ожидается около +16 градусов и порывистый ветер. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

В областном центре в четверг будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с, местами возможны порывы до 12 м/с. Синоптики обещают днем +14…+16 градусов.

В Томской области существенных осадков не будет, ветер юго-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура днем составит +8…+13°С, местами до +18°С.