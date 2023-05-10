В томском Ботсаду открылась экспозиция с хищными растениями

На выставке можно увидеть около 30 хищных растений Фото: Пресс-служба ТГУ

В Ботаническом саду Томского госуниверситета открылась выставка необычных хищных растений. На сайте вуза сообщается, что на ней можно увидеть около 30 различных растений, которые ловят насекомых, и даже мелких животных и птиц. У некоторых растений есть специальные наросты для привлечения насекомых, у других листья напоминают трубки, наполненные пищеварительным соком – когда насекомое попадает в него, то просто растворяется. А у «Венериной мухоловки» листья-ловушки захлопываются, когда в них попадает жертва.

«По четвергам с 14.00 до 16.00 проходят экскурсии с гидом по предварительной записи. А посетить выставку самостоятельно можно по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00», - сообщается на сайте ТГУ.