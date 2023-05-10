Томичам не нравится, что отопление отключают в начале мая
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отопление в Томске начали отключать 10 мая, и в связи с этим «МК в Томске» провели опрос среди томичей, устраивает ли их эта дата. Мнения разделились.
Так, жительница Томска Вероника считает, что отключать отопление нужно раньше.
«На улице было +30, а отопление все еще работало! А нам потом приходят счета за отопление в те дни, когда оно уже не нужно», - возмущается женщина.
С ней не согласна другая томичка, Мария. Она считает, что отключать отопление в нале мая – рано. Потому что может похолодать, и люди будут мерзнуть в квартирах, а возможно – и болеть.
А вот томич Владимир рассказал, что ему все равно, когда отключат отопление: ведь он повлиять на ситуацию не может.
Напомним, что в 2023 году в Томске планируют отремонтировать 10 километров теплосетей.