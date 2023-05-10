В Томской области обсудили обстановку с лесными пожарами

С начала сезона в Томской области произошло 13 лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области прошло заседание, посвященное лесопожарной обстановке, с участием губернатора, руководителей департамента лесного хозяйства и ГУ МЧС по Томской области. Видео об этом опубликовано в Telegram-канале губернатора Владимира Мазура.

«Всего с начала года в лесах Томской области произошло 13 пожаров. 11 из них – по вине людей: сжигали сухую траву в полях, и огонь перешёл в лес», - отметил губернатор Мазур в своем Telegram-канале.

Начальник департамента лесного хозяйства Артем Конев напомнил, что в регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности. С начала сезона ответственные службы провели более 300 патрулирований в лесах региона и авиационная служба отработала 26 часов. Патрулированием с воздуха занимаются три самолета Ан-2.

Также начальник деплеса отметил, что одной из проблем является отсутствие в ЕДДС муниципальных образований сведений о собственниках земель, которые граничат с лесами и на которых не проведены профилактические противопожарные мероприятия. Губернатора в ходе совещания поручил проработать это вопрос.

Напомним, что за сутки в Томской области ликвидировали девять лесных пожаров.