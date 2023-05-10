Банки начали предлагать дисконт по ипотеке в обмен на единовременный платеж

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С 10 мая при оформлении ипотеки клиенты ВТБ смогут дополнительно снизить процентную ставку, выбрав дисконт от 0,5 до 8 п.п., сообщила пресс-служба кредитной организации. Для этого заемщикам необходимо внести единовременный платеж. Опция распространятся на все базовые программы банка как на первичном, так и вторичном рынке, а также на ипотеку с господдержкой и семейную программу.

Размер дисконта и период его действия зависят от суммы вносимого единовременного платежа при оформлении кредита. потенциальную выгоду можно рассчитать заранее, исходя из условий программы, которой планируется воспользоваться.

«Средняя ставка по ипотеке в России в этом году продолжает расти, что влияет на увеличение ежемесячного платежа и в целом доступность ипотеки. Мы даем возможность клиентам снизить размер ставки и ежемесячного платежа. Для этого при оформлении сделки достаточно определить размер скидки, которая на горизонте нескольких лет сформирует ощутимую выгоду на переплатах. Для заемщиков, которые не планируют прибегать к досрочному погашению, но хотят сэкономить на ежемесячных платежах, подойдет вариант скидки по ставке на весь срок. Если вы берете кредит на этапе строительства дома и планируете закрыть ипотеку досрочно, выгоднее оформить скидку на несколько ближайших лет. В целом общая экономия может достигать до 25%, что позволит клиентам снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет», – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.