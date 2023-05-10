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НовостиОбщество10 мая 2023 9:08

В пяти районах Томской области началась посевная кампания

Сеять яровые начали в Кожевниковском, Шегарском, Томском, Асиновском и Кривошеинском районах
Александра Тайбатрова
В пяти районах Томской области начали сеять яровые

В пяти районах Томской области начали сеять яровые

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области стартовала посевная кампания, рассказали в администрации региона. В пяти районах – Кожевниковском, Шегарском, Томском, Асиновском и Кривошеинском – начали сеять яровые.

«В Кожевниковском районе засеяли 500 гектаров, в Шегарском – 410 гектаров, в Томском – 210 гектаров, в Асиновском – 190 гектаров и в Кривошеинском – 189 гектаров», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Сообщается, что пока больше всего посеяли яровой пшеницы - 630 гектаров. Яровой овес посеяли на 420 гектарах, горох – на 320 гектарах, и ячмень – на 69 гектарах.

В десяти района начали прибивку влаги на полях, а еще в шести – приступили к боронованию.