Высокая пожарная опасность продолжает действовать в Томской области

В Томской области сохраняется высокая пожаропасность. Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Томской области с 12 по 15 мая сохранится высокая пожарная опасность (5 класс). Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

Напомним, в Томской области с 28 апреля начал действовать особый противопожарный режим. Он установлен в Томске, а также Томском, Кожевниковском, Кривошеинском, Шегарском, Зырянском, Первомайском, Тегульдетском, Асиновском, Бакчарском и Верхнекетском районах.

По данным томского ЦГМС, с 11 по 15 мая в Томске и области продолжит действовать высокий – пятый класс пожароопасности.

Как сообщили в мэрии, на территории города организовано ежедневное патрулирование на землях населённых пунктов и в прилегающих лесах мобильными группами, оснащёнными первичными средствами пожаротушения, усилена профилактическая работа с населением.

Жителям региона необходимо быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки. Не разводить костер в густых зарослях, а также вблизи со складами древесины, торфа и созревших сельхозкультур.

За нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима предусмотрена административная и уголовная ответственность.