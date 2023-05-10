Четыре семьи остались без жилья после пожара в доме по переулку Урожайный в Томске

Фото: ГУ МЧС по Томской области

В результате пожара в жилом доме по переулку Урожайный, 25а в Томске четыре семьи лишились жилья. Погорельцам предложили помещение в маневренном фонде, а также необходимую помощь в сборе документов, сообщили в мэрии.

Напомним, крупный пожар произошел в деревянном жилом дом по переулку Урожайный,25а. Дом сгорел на площади 300 квадратных метров. В результате пожара сгорели квартиры на первом и втором этажах. Сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома.

Городские власти встретились с семьями, чье жилье пострадало во вчерашнем пожаре. Во время происшествия дежурные от районной администрации находились на месте для оказания людям помощи с размещением.

По данным мэрии, деревянный двухэтажный дом 1948 года постройки признали аварийным в 2014 году. В доме располагается 21 жилое помещение. Сейчас нерасселенных квартир по документам числится девять, из них семь муниципальных. Жилец одной из квартир сейчас проживает в маневренном фонде и ждет расселения.

«Фактически в здании проживает четыре семьи, из которых у одной семьи квартира находится в собственности, остальные три занимают муниципальные помещения», – уточнили в мэрии.

Утром 10 мая погорельцы пришли в администрацию Ленинского района. Специалисты рассказали, как можно получить помещение в маневренном фонде, какая поддержка после пожара положена по закону, а также предложили помощь в сборе необходимых документов.