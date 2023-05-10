Томский врач рассказала о страшных последствиях заболевания щитовидной железы

Томский врач рассказал о страшных последствиях заболевания щитовидной железы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тревожными звоночками заболевания щитовидной железы могут стать – набор лишнего веса, постоянное чувство усталости. Одним из самых распространенных заболеваний щитовидной железы является гипотиреоз. Журналисты издания «АиФ-Томск» поговорили с врачом-эндокринологом медцентра «Инвитро» Еленой Куран о том, как выявить у себя данное заболевание.

По словам врача, симптомы гипотиреоза могут быть разными, так как гормоны щитовидной железы влияют на работу всех клеток организма. Также многое зависит от того, низкий или высокий уровень гормонов щитовидной железы.

«Намного чаще встречается гипофункция щитовидной железы, когда гормоны, вырабатываемые в самой железе, снижены или находятся в норме, а уровень гормона ТТГ, регулирующего работу железы, повышается. Такое состояние называется гипотиреоз и его проявления зачастую носят неспецифический характер», – пояснила Елена Куран.

Как правило, пациент жалуется на слабость и быструю утомляемость, сонливость после достаточного количества часов сна, снижение памяти и внимания, проблемы с кожей, волосами, кишечником. У женщин могут наблюдаться нарушения менструального цикла. Гипотиреоз может привести к задержке жидкости в межтканевом пространстве, что проявляется отеком и небольшим увеличением массы тела.

Для выявления данного заболевания врач рекомендует сдать анализы на ТТГ и Т4 свободный, а также сделать УЗИ щитовидной железы. С результатами анализов следует обратиться к эндокринологу.