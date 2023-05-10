Томичи в среду в прямом эфире смогут задать вопросы заммэра Константину Чубенко

Томичи в прямом эфире смогут задать вопрос заммэра Чубенко. Фото: Анна Ковалёва

Жители Томска в среду вечером смогут задать вопросы заместителю мэра по социальной политике Константину Чубенко в прямом эфире на телеканале «Томское время», сообщается в телеграм-канале мэрии.

Напомним, два раза в месяц в рамках программа "Томск_он-лайн" представители городской администрации и главы районов отвечают на вопросы жителей в прямом эфире.

«Сегодня, 10 мая, заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко ответит на вопросы жителей Томска в ходе прямого эфира на телеканале «Томское время». Начало – в 19.30», – говорится в сообщении.

Вопросы во время эфира можно задать по телефону 70-60-70. Также их можно отправить заранее по номеру WhatsApp: +7-913-113-10-50.

Самые интересные или частые вопросы озвучат в эфире. Остальные передадут в мэрию.