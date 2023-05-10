Девять лесных пожаров ликвидировали в Томской области за прошедшие сутки

В Томской области за сутки потушили 9 лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области за прошедшие сутки с 9 по 10 мая потушили девять лесных пожаров в Верхнекетском, Шегарском, Асиновском, Кедровском, Колпашевском, Кожевниковском лесничествах. Об этом сообщает областной департамент лесного хозяйства.

«На территории Томской области по условиям погоды остается высокий класс пожарной опасности в лесах – 4,7», – говорится в сообщении.

Огонь тушили 96 сотрудников лесопожарных станций, лесной охраны, авиаотделений и лесничеств и 27 единиц техники.

По данным ведомства, с начала года специалисты ликвидировали 13 лесных пожаров на общей площади 130 гектаров. На один пожар в среднем приходится 10 гектаров. В 11 случаях причиной лесных пожаров стал переход огня с земель иных категорий. По вине людей – два случая.

На данный момент продолжается авиамониторинг с летных площадок в деревне Головино, городе Колпашево, в селе Зырянское.

В случае обнаружения лесного пожара звоните по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.