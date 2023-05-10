Деревянный дом по переулку Урожайный сгорел на площади 300 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС по Томской области

Крупный пожар произошел в деревянном жилом дом по переулку Урожайный в Томске. Дом сгорел на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Томской области.

Напомним, вечером 9 мая в Томске загорелся двухэтажный деревянный дом по переулку Урожайный, 25А. Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20:59. Огонь полностью ликвидировали в 23:14.

В результате пожара сгорели квартиры на первом и втором этажах. Сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.

Пожар тушили 7 единиц техники и 30 человек.