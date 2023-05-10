На этой неделе жители Томской области будут работать три дня

Трехдневная рабочая неделя ждет томичей. Фото: Анна Ковалёва

В Томской области началась короткая рабочая неделя - томичам необходимо отработать всего три дня. Рабочими будут только среда, четверг и пятница – 10, 11 и 12 мая. Понедельник и вторник были выходными из-за празднования Дня Победы.

Как пояснили в Роструде, 9 мая – День Победы – относится к нерабочим праздничным дням. Итого томичи отдыхали четыре дня – суббота, воскресенье, понедельник и вторник (6,7,8,9 мая).

Кроме того поясняется, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

Напомним, предыдущая рабочая неделя также была короткой в связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая.