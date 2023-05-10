Рыбака из Северска обманули на 70 тысяч рублей при покупке эхолота

Рыбак из Северска лишился 70 тысяч рублей, пытаясь купить эхолот. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Северска обратился 32-летний мужчина с заявлением о краже более 70 тысяч рублей. Мужчина пытался купить эхолот, но попался на мошенников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, рыбак увидел в интернете объявление о продаже эхолота. Позвонив продавцу, северчанин сообщил о своем намерении купить товар. Однако продавец потребовал стопроцентную предоплату.

Рыбак отправил более 70 тысяч рублей, однако эхолот так и не получил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».