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НовостиПроисшествия10 мая 2023 2:20

Рыбака из Северска обманули на 70 тысяч рублей при покупке эхолота

Возбуждено уголовное дело
Алёна Мищенко
Рыбак из Северска лишился 70 тысяч рублей, пытаясь купить эхолот.

Рыбак из Северска лишился 70 тысяч рублей, пытаясь купить эхолот.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Северска обратился 32-летний мужчина с заявлением о краже более 70 тысяч рублей. Мужчина пытался купить эхолот, но попался на мошенников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, рыбак увидел в интернете объявление о продаже эхолота. Позвонив продавцу, северчанин сообщил о своем намерении купить товар. Однако продавец потребовал стопроцентную предоплату.

Рыбак отправил более 70 тысяч рублей, однако эхолот так и не получил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».