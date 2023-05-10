В Томске прогнозируют +14 градусов и порывистый ветер в среду

В Томске вновь похолодает. Фото: Анна Ковалёва

В Томске 10 мая ожидается прохладная погода до +14 градусов и порывистый ветер. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

В областном центре в среду будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, местами возможны порывы до 13 м/с. Синоптики обещают днем +12…+14 градусов.

В Томской области существенных осадков не будет, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 16 м/с. Температура днем составит +10…+15 °С.