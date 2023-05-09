В годы ВОВ Томский политех готовил кадры для фронта и принимал эвакуированных

Актовый зал ТТИ, 1943 год Фото: Пресс-служба ТПУ

Во время Великой Отечественной войны Томский политех (в те годы – Томский индустриальный институт) не переставал работать, а готовил кадры для фронта, принимал эвакуированных, работал над новыми научными темами. История университета в годы ВОВ опубликована на сайте вуза.

Когда началась война, 22 июня 1941 года, в институте только что завершилась студенческая конференция, приближался к концу учебный год, шла подготовка к приему абитуриентов. Вскоре после этого многие студенты, преподаватели попросились добровольцами на фронт, а 50 девушек из института захотели пойти на медицинские курсы.

«Уже в первый год войны на фронт ушел 631 политехник: 350 студентов, 68 преподавателей и научных сотрудников, 213 рабочих и служащих, 60 из них — добровольцами», - рассказали в пресс-службу ТПУ.

Некоторые помещения института в годы войны отдали под другие нужды. Например, в нескольких аудиториях главного корпуса расположилось эвакуированное из Ленинграда артиллерийское зенитное училище. А в лабораториях корпуса делали оболочки для противопехотных мин. Четвертый корпус в войну работал как электростанция. В корпусах №8 и №9 расположились военные госпитали. В четырех корпусах размещали эвакуированных.

Но даже в таких условиях работа в институте не прекращалась. Научно-исследовательскую работу перестроили под нужды фронта, а три профессора института получили Сталинскую премию. За годы войны 291 научная тема была передана в производство. В вузе работали пять факультетов, которые в военное время выпустили 1146 инженеров.