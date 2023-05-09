В Томске горит деревянный дом на Урожайной улице

В Томске загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Урожайной, 25А. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В Томске загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Урожайной, 25А. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале «Регион-70 Томск» с подписью: «На Каштаке горит очередная деревяшка».

«Сообщение о пожаре поступило в 20.59. На данный момент идет ликвидация возгорания», - рассказали «КП-Томск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

Известно, что дом на Урожайной, 25А частично расселен.

Напомним, что в Томской области 9 мая действуют три лесных пожара.