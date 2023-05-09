Томские волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали о своих родственниках-героях ВОВ Фото: Ксения Высотина

Накануне Дня Победы волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» поделились семейными историями о своих героях Великой Отечественной войны. Текст опубликован в сообществе отряда во ВКонтакте, в него вошли и истории томских поисковиков.

У Алексея из Томска с позывным «Мамед» в 1942 году погиб дед Иван Алексеев. 9 июня над городом Ливны, где тогда находился дед, пролетал фашистский самолет. Артиллерия открыла по нему огонь, и красноармейца убило осколком снаряда.

Светлана из Колпашево с позывным «Марта» рассказывает, что ее дед Александр Лапин просился на фронт с 1941 года. Но так как он работал в бригаде рыбаков, ему отказывали. И только в сентябре 1943 года зачислили в стрелковый полк и отправили на передовую. Александр Лапин был ранен, но после выздоровления вернулся на фронт и подвозил снаряды на переднюю линию. Награжден множеством медалей и благодарностью от Сталина за взятие Риги.

«Дед никогда не рассказывал о войне, только говорил: «Было страшно», - вспоминает Светлана-«Марта».

Поисковик Юлия с позывным «Джульетта» гордится тем, что имя одного из ее родственников есть на стеле в Лагерном саду. Николай Сердюк был стрелком и погиб в Польше.

Ране томский ветеран Великой Отечественной войны рассказал, какие советы помогли ему выжить.