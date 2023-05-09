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НовостиОбщество9 мая 2023 14:09

Мощи Георгия Победоносца прибудут в Томск в июне 2023

Мероприятие является общероссийским
Александра Тайбатрова
Томичи смогут поклониться великой святыне с 22 по 24 июня

Томичи смогут поклониться великой святыне с 22 по 24 июня

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В июне 2023 года в Томск прибудут мощи Георгия Победоносца, сообщает томская епархия со ссылкой на сайт Московского патриархата. Ковчег с мощами великомученика будет принесен в 100 городов России по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Томичи смогут поклониться великой святыне с 22 по 24 июня», - проинформировали в томской епархии.

Мощи Георгия Победоносца доставят во все субъекты РФ, и одновременно с этим в храмах будут совершать молебны о победе. Завершится принесение мощей в конце сентября 2023 года.