Томский ветеран ВОВ рассказал, какие советы помогли ему выжить в войну

Федор Тимофеевич Бондаренко сбежал после 9 класса и попал на фронт. Фото: Анна Ковалева

Томич Федор Тимофеевич Бондаренко рассказал «КП-Томск», какие советы помогли ему выжить в годы Великой Отечественной войны. На фронт он сбежал после 9 класса, в 1944 году. Как самого грамотного, его взяли адъютантом. Более опытные сослуживцы спрашивали юношу, понимает ли он, куда едет. А он отвечал, что, раз идет война, надо защищать родину.

«Полковник-врач, которому было под 70 лет, мне сказал, что воюет четвертую войну. И дал советы, которые помогли ему выжить. Он сказал мне не пить спиртное, не брать ничего с поля боя и на время войны забыть о девчатах. Именно благодаря этим советам выжил и я», - вспоминает Федор Тимофеевич Бондаренко.

Также ветеран признался, что в этот день ему хочется спеть песню «Широка страна моя родная». Именно за эту страну он воевал, именно ради нее помогали фронту все, от мала до велика, и лучшей страны для ветерана нет.

Также томский ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как праздновали День Победы раньше.