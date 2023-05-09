Томским ветеранам положено бесплатное жилье, компенсация за ЖКУ и другие льготы

Томским ветеранам положены различные льготы. Фото: Анна Ковалева

В День Победы в Telegram-канале «Объясняем.РФ» напомнили, какие льготы положены ветеранам. К ветеранам Великой Отечественной войны относятся те, кто непосредственно участвовал в боевых действиях в годы войны, жители блокадного Ленинграда, те, кто не менее полугода проработал в тылу в годы войны, а также награжденные медалями и орденами СССР за труд в годы ВОВ.

Ветераны ВОВ, которые также являются инвалидами, получают и трудовую пенсию, и пенсию по инвалидности. Участники войны и жители блокадного Ленинграда получают увеличенную до 250% пенсию по инвалидности. Чтобы ее оформить, нужно обратиться в свое отделение СФР.

Ветераны получают ежегодную выплату в 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Напомним, что в Томской области в этом году было принято решение сделать выплату ежемесячной. Ветераны начнут получать ее уже в мае.

Также ветеран может бесплатно получить жилье за счет средств федерального бюджета, если своего жилья у него нет, если он живет в квартире по соцнайму или его жилье находится в аварийном состоянии. Кроме того, ветеранам компенсируют половину стоимости коммунальных услуг, взносов за капремонт, оплаты за воду, газ и электричество.

«Ветераны получают протезы и лекарства за счет государства или денежную компенсацию, если приобрели их за собственные средства. Они могут бесплатно ездить на поездах дальнего следования РЖД. Также некоторые авиакомпании предоставляют им возможность бесплатно летать на самолетах», - написали в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

Ветераны боевых действий из числа участников СВО имеют право на компенсацию половины стоимости коммунальных услуг, бесплатное жилье, лечение, проезд и обучение новой профессии. Для их детей существует квота на бесплатное обучение в вузах. При заключении контракта военнослужащий получает выплату 195 тысяч рублей. А размер денежного довольствия для участников СВО начинается от 204 тысяч рублей, и эти выплаты не облагаются НДФЛ.