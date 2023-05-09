Спикер гордумы Томска Акатаев рассказал о причинах усиления мер безопасности в День Победы

Спикер гордумы Чингис Акатаев каждый год приходит на мероприятия в честь Дня Победы с сыном. Фото: Анна Ковалева

Спикер городской Думы Томска Чингис Акатаев рассказал «КП-Томск», почему, по его мнению, было принято решение усилить меры безопасности при праздновании Дня Победы. Например, в 2023 году по всей России не было традиционного шествия Бессмертного полка. Спикер Акатаев считает это вполне оправданным.

«Мы помним эти яростные заявления Польши, Украины, мол, мы вам на 9 мая устроим. Поэтому и силовики, и органы власти руководствуются, в первую очередь, соображениями безопасности», - сказал Чингис Акатаев.

Также спикер гордумы рассказал, что для него День Победы в России является всеобъемлющим, пронизывает умы, сердца всех россиян. Он отметил, что благодаря множеству патриотических мероприятий дети знают правду об истории Великой Отечественной войны, и что важно заниматься этой работой и дальше. Своего сына спикер гордумы, по его словам, каждый год берет с собой на Парад Победы.

Также Чингис Акатаев поделился, то в преддверии Дня Победы смог лично поздравить некоторых из живущих в Томске ветеранов.

«Одному в сентябре будет 100 лет, а нашему томскому десантнику Федору Тимофеевичу исполнилось 97 лет», - рассказал спикер.

Ранее губернатор и и.о. мэра в День Победы возложили цветы к Монументу Славы в Томске.