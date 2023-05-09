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НовостиОбщество9 мая 2023 10:43

В Томской области за сутки коронавирусом заболели всего девять человек

Это самый низкий показатель за последнее время
Александра Тайбатрова
В Томской области зарегистрировано рекордно низкое число заболевших коронавирусом: всего девять человек за сутки

В Томской области зарегистрировано рекордно низкое число заболевших коронавирусом: всего девять человек за сутки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области зарегистрировано рекордно низкое число заболевших коронавирусом: всего девять человек за сутки. Госпитализированных и погибших нет. В отличие от предыдущего дня: тогда было зафиксировано две смерти от коронавируса.

Днем ранее заболели 15 человек, а за все время диагноз COVID-19 поставили 167 919 жителям Томской области.

А выздоровели за сутки четыре томича. Общее число выздоровевших за все время – 166 534 человека.