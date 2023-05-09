В Томской области за сутки коронавирусом заболели всего девять человек

В Томской области зарегистрировано рекордно низкое число заболевших коронавирусом: всего девять человек за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области зарегистрировано рекордно низкое число заболевших коронавирусом: всего девять человек за сутки. Госпитализированных и погибших нет. В отличие от предыдущего дня: тогда было зафиксировано две смерти от коронавируса.

Днем ранее заболели 15 человек, а за все время диагноз COVID-19 поставили 167 919 жителям Томской области.

А выздоровели за сутки четыре томича. Общее число выздоровевших за все время – 166 534 человека.