«Каким должно быть Белое озеро?»: томичей приглашают высказать мнение о благоустройстве территории

Томичей приглашают высказать мнение о благоустройстве территории возле Белого озера Фото: Пресс-служба мэрии Томска

До 15 мая томичи могут высказаться о том, как, по их мнению, должна выглядеть территория возле Белого озера. Форма опроса опубликована в сообществе мэрии Томска во ВКонтакте.

Томичам предлагают ответить на несколько вопросов, в том числе рассказать, как часто они бывают у Белого озера, на чем туда добираются, какие проблемы здесь видят. Также можно поделиться мнением, чем хотелось бы на этой территории заниматься: загорать, читать, заниматься спортом, кормить птиц, гулять и т.д.

«Эстрада для мероприятий, арт-объекты, детская игровая площадка, спортивная площадка, места для кормления уток, летний кинотеатр, бук-кроссинг, точки общепита, гамаки, шезлонги, лежаки, фотозоны, точка доступа Wi-fi», - такие идеи по наполнению территории вокруг Белого озера можно поддержать в анкете. А еще можно предложить свой вариант.

Обещают, что собранную информацию буду использовать при разработке дизайн-проекта территории. Напомним, что парк «Бело озеро» участвует в голосовании по благоустройству в 2023 году и пока является одним из его лидеров.