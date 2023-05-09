В Томской области 9 мая действуют три лесных пожара

Лесные пожары действуют в Асиновском, Кедровском и Колпашевском лесничествах Фото: Иван МАКЕЕВ

Три лесных пожара действуют в Томской области, сообщает 9 мая департамент лесного хозяйства региона и напоминает, что в области установился высокий класс пожарной опасности. Пожары действуют Асиновском, Кедровском и Колпашевском лесничествах. А в Верхнекетском районе пожар находится в стадии локализации.

«В тушении пожаров задействованы 29 человек, работники лесопожарных станций и авиаотделений области. Также на местах работают девять единиц техники», - прокомментировали в департаменте.

С начала 2023 года уже ликвидированы четыре лесных пожара, общая их площадь составила 13 гектаров. Три пожара произошли из-за того, что огонь перекинулся с земель других категорий. А один – случился из-за неосторожного обращения с огнем. Наблюдение за лесами ведется как с земли, так и с воздуха. Авипатрулированием занимаются экипажи трех самолетов.

Ранее лесной пожар на площади 2,4 гектаров ликвидировали в Тимирязевском лесничестве.

Напомним, что особый противопожарный режим действует в Томске, а также в Томском, Кожевниковском, Кривошеинском, Шегарском, Зырянском, Первомайском, Тегульдетском, Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском районах.