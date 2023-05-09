Известные томичи поддержали Бессмертный полк в онлайн-формате

Фото: Татьяна Соломатина

В 2023 году по решению организаторов традиционного шествия Бессмертного полка в России не было. Вместо этого было предложено несколько альтернативных способов рассказать о своих героях в онлайн-формате, и его с удовольствием поддержали известные томичи. Как именно, выяснили в «АиФ-Томск».

Так, депутат Государственной Думы Владимир Самокиш поставил на аватар в Telegram-канале фотографию своего деда.

«Мой дед Иван Щербаков был родом из столыпинских переселенцев алтайских кулундинских степей, воевал еще с финской войны. Награжден двумя орденами Отечественной войны, Орденом Красной звезды и бесконечными рядами медалей. После войны дед жил и работал в Новосибирской и Томской областях, а с моей бабушкой Руфиной познакомился в Томске в победном 1945 году, - написал Владимир Самокиш и добавил, что после восьмидесятилетия деда родные издали книгу его рассказов.

Еще один депутат Госдумы Татьяна Соломатина тоже поделилась историей деда в соцсетях и рассказала, что с войны он не вернулся.

«Моего дедушку Иннокентия Никифоровича Кошкина призвали в ряды Красной Армии в первые месяцы войны. Дома у него остались жена и трое детей. Но дед не вернулся…Бабушка умерла в 104 года, и до самой смерти она ждала мужа домой. Мы не раз пытались искать какие-то сведения о судьбе дедушки, но пока безрезультатно. Продолжаем поиски», — написала Соломатина.

Историю своих бабушки и дедушки, которые познакомились на войне, рассказал в Telegram депутат гордумы Максим Забелин. Он написал, что в начале войны дедушке и бабушке было по 19 лет. К концу войны у деда никого не осталось в родном Ленинграде, и он с беременной женой уехал в Сибирь, где прожил счастливую жизнь и воспитал троих детей.

Многие томии сменили свои аватары в соцсетях на фотографии родных – участников Великой Отечественной войны. Так, например, сделали глава Бакчарского района Сергей Ревера, глава Молчановского района Юрий Сальков.

Напомним, что томичи провели импровизированный Бессмертный полк.