Сухая трава загорелась в микрорайоне Северный парк в Томске

Фото: телеграм-канал "Регион-70"

Во вторник, 9 мая, в микрорайоне Северный парк в Томске загорелась сухая трава на площади 500 квадратных метров, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по видеозаписи очевидца, загорелась сухая трава. Огонь распространился на дерево.

Как сообщили "КП-Томск" в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области, сообщение о пожаре в Северном парке поступило в дежурную часть в 13:20. Произошло возгорание сухой травы на улице Цветаева, 34.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Огонь ликвидировали в 13:40. На месте работали 5 человек и 1 единица техники.