В Томске на площади Новособорной и в Горсаду начались праздничные концерты ко Дню Победы

В Томске начались концерты ко Дню Победы. Фото: Анна Ковалёва

В Томске после торжественного Парада Победы началась праздничная программа ко Дню Победы. Мероприятие могут посетить все желающие.

С 12:00 до 18:00 на главной сцене площади Новособорной томичи могут посетить праздничную программу «Победа в сердцах поколений». Свои номера представят творческие коллективы города.

Также в течение дня будут работать интерактивные площадки, и уличные выставки: «Они ковали Победу в тылу», «Армия Победителей», «Томск – вклад в Победу», «Десантники», «Герои и подвиги».

В 14:00 на главном экране будет транслироваться Парад Победы с Красной площади, а 18:00 томичи увидят «Наше кино о войне».

Также различные площадки в День Победы будут работать и в Городском саду.

Напомним, что участок проспекта Ленина от Алексея Беленца до Нахимова будет перекрыт до 15:30.