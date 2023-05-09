Парад Победы в Томске 2023: прямая онлайн-трансляция

Парад Победы в Томске 2023. Фото: Анна Ковалёва

В Томске во вторник, 9 мая, на площади Новособорной в 11 часов начался Парад Победы. Торжественное шествие по проспекту Ленина могут посетить все желающие.

Прямую онлайн-трансляцию ведет ГТРК "Томск". Посмотреть парад можно ссылке.

С 12:00 до 18:00 на главной сцене площади Новособорной будет идти праздничная программа «Победа в сердцах поколений». Выступят творческие коллективы города.

В 14:00 на уличном экране на площади Новособорной будет транслироваться Парад Победы с Красной площади.