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НовостиОбщество9 мая 2023 4:35

Парад Победы в Томске 2023: прямая онлайн-трансляция

В Томске на площади Новособорной проходит торжественный митинг-парад
Алёна Мищенко
Парад Победы в Томске 2023.

Парад Победы в Томске 2023.

Фото: Анна Ковалёва

В Томске во вторник, 9 мая, на площади Новособорной в 11 часов начался Парад Победы. Торжественное шествие по проспекту Ленина могут посетить все желающие.

Прямую онлайн-трансляцию ведет ГТРК "Томск". Посмотреть парад можно ссылке.

С 12:00 до 18:00 на главной сцене площади Новособорной будет идти праздничная программа «Победа в сердцах поколений». Выступят творческие коллективы города.

В 14:00 на уличном экране на площади Новособорной будет транслироваться Парад Победы с Красной площади.