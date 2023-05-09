Мобилизованные поздравили жителей Томска с Днем Победы

Томские бойцы в Донбассе поздравили земляков с Днем Победы и спели известную «Катюшу». Томичи поддержали музыкальный марафон томского фронтовика Федора Бондаренко, сообщила пресс-служба регионального отделения «Народного фронта».

Накануне Дня Победы представители Народного фронта отправили снаряжение, экипировку, спецсредства, оборудование бойцам в Донецк, Луганск, Старобельск. Вместе с томскими солдатами они исполнили песню военных лет «Катюшу».

«Наши защитники присоединились к музыкальному марафону, старт которому накануне 9 Мая дал на своей странице в соцсетях известный томский фронтовик, большой друг Народного фронта Фёдор Бондаренко.», – рассказали в Народном фронте.

Федор Бондаренко исполнил песню «Медсестра Анюта», которая была написана в 1942 году и посвящена подвигу юных медсестер, которые вытаскивали раненых с поля боя.