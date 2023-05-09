В Томске началась подготовка к празднованию 9 мая

В Томске началась подготовка к 9 мая.
Фото: Анна Ковалёва
В эту минуту в Томске полным ходом началась подготовка к празднованию 9 мая. Курсанты и офицеры отрабатывают парадный шаг, ветераны заняли свои места, передает корреспондент "КП-Томск" с места событий.
Программу праздничного мероприятия открыл традиционный атлетический забег "Миля Мира". Студенты стартовали от Лагерного сада до главного корпуса ТГУ в 8:40.
В настоящее время в Лагерном саду наш журналист встретил председателя думы Томска Чингиса Акатаева, который пришел на мероприятие с сыном, а также и.о. мэра Михала Ратнера, заместителя мэра по соцполитике Контстантина Чубенко.
Уже сейчас начнется церемония возложения цветов к Мемориалу боевой и трудовой славы.
В 10:00 в Лагерном саду откроется музей под открытым небом "Оружие Победы". А уже а 11:00 на площади Новособорной жители города увидят Парад Победы.
Курсанты томского кадетского корпуса.
Фото: Анна Ковалёва
Курсанты томского кадетского корпуса.
Фото: Анна Ковалёва
Чингис Акатаев с сыном.
Фото: Анна Ковалёва
Ветераны.
Фото: Анна Ковалёва
Церемония возложения цветов.
Фото: Анна Ковалёва