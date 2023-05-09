Ветер и +17 градусов ожидаются в Томске 9 мая

В Томске во вторник синоптики прогнозируют +17 градусов. Фото: Ксения Высотина

Во вторник, 9 мая, в Томске спадет сильная жара, температура опустится до +17 градусов. Об этом сообщили в томском гидрометцентре.

В Томске сегодня будет переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем синоптики прогнозируют +15...+17 градусов.

По Томской области местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный 4-9 м/с, днем местами порывы будут достигать до 16 м/с. Температура днем составит +12…+17 °С, местами +6…+11 °С.