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НовостиПроисшествия8 мая 2023 10:29

Мотоциклист пострадал после столкновения с автомобилем Renault в Томске

Мужчину доставили в больницу.
Алёна Мищенко
В Томске

В Томске

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске 8 мая на улице Красноармейской мотоцикл Kawasaki столкнулся с автомобилем Renault Duster. В аварии пострадал мотоциклист, его доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«8 мая, около 14 часов 10 минут на улице Красноармейской 135 в городе Томске, произошло столкновение двух попутных транспортных средств: мотоцикла Kawasaki и автомобиля Renault Duster», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, 46-летний мотоциклист столкнулся с впереди движущимся автомобилем Renault.

В результате ДТП, мотоциклист с травмами доставлен в больницу. Мотоциклом мужчина управлял в мотошлеме, другой защитной экипировки на нем не было.

На месте происшествия работают полицейские, выясняются все обстоятельства произошедшего.