Ветераны из Томска поделились воспоминаниями о Великой Отечественной войне

Томские ветераны ВОВ поделились воспоминаниями о фронте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ветераны Великой Отечественной войны из Томска поделились своими воспоминаниями, связанными с тем страшным временем. Истории записал координатор проекта Народного фронта «Живая память Победы» Александр Паныч.

Василий Филиппович Казак родился 23 мая 1923 года. В марте 1942 года отправился на фронт. Вместе с сослуживцами попали на Брянский фронт в районе Курска-Воронежа-Липецка. Армейскому начальству новобранцы не понравились, поэтому они были отправлены в резерв. 1 июля 1942 года бойцы сражались с немцами. Бой шел на протяжении пяти дней и ночей.

«Мы подпускали их на 20-30 метров и забрасывали гранатами... Потом гранаты кончились, и танки нас "утюжили", проходя через наши окопы», — вспоминает Василий Филиппович.

Во время выхода из окружения томича контузило, он потерял память. Восстановить здоровье он смог в Красноуфимске Свердловской области после обращения в госпиталь.

Еще один ветеран ВОВ Николай Степанович Лененко родился 24 ноября 1925 года в Оренбургской области. На тот момент он успел окончить только 9 классов школы. 3 января 1942 года 16-летнего Николая призвали в армию. Он был зачислен в школу стрелков-снайперов. За три месяца томичей научили прыгать с парашютом, орудовать оружием, а также языкам топографии и психологии.

«Нас готовили к аналитической работе, в том числе и за границей. Мы должны были оперативно определять, на что способны немцы, какой материальной базой располагают, как врасплох захватить штаб противника», – вспоминает солдат.

После учебы молодых разведчиков забросили к югославским партизанам. На тот момент на Балканах только зарождалось освободительное движение, и ему требовалась поддержка.

Группа под командованием Николая Лененко была настроена решительно и погибать не собиралась. Она с честью выполнила боевое задание и не потеряла ни одного бойца.

«Мы появились необстрелянные, но битые. Прилетели в ноябре, а в декабре навели немцам такого шороха! Дело в том, что нам предстояло захватить штаб противника накануне Нового года. Стояла чудесная погода, немцы были все разморенные, играли на губных гармошках. Они не ожидали подобной дерзости, поэтому захват произошел моментально и тихо. Молодые разведчики разыграли свои роли как по нотам. Немцы опомнились лишь тогда, когда группа уже отходила», — поделился фронтовик.

Домой Николай Степанович возвращался через Италию. Оттуда бойцы улетели на один из аэродромов Украины. После приземления разведчики получили заслуженные награды.