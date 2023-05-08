Два человека скончались от коронавируса в Томской области за сутки

В Томской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. По информации портала стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели 15 человек. При этом 4 томича были госпитализированы. А за все время диагноз COVID-19 был поставлен 167 910 жителям Томской области.

Число выздоровевших который день подряд превышает число заболевших. За минувшие сутки справились с болезнью 17 человек. А за все время число выздоровевших составило 166 530 человек.

За сутки в Томской области от коронавируса скончались 2 человек, всего в регионе зафиксировано 1008 смертей.