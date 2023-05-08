Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2023 8:55

Два человека скончались от коронавируса в Томской области за сутки

За минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели 15 человек
Алёна Мищенко
В Томской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом.

В Томской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. По информации портала стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели 15 человек. При этом 4 томича были госпитализированы. А за все время диагноз COVID-19 был поставлен 167 910 жителям Томской области.

Число выздоровевших который день подряд превышает число заболевших. За минувшие сутки справились с болезнью 17 человек. А за все время число выздоровевших составило 166 530 человек.

За сутки в Томской области от коронавируса скончались 2 человек, всего в регионе зафиксировано 1008 смертей.