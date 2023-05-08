Ольга Крылова будет исполнять обязанности управделами администрации Томской области

Фото: администрация Томской области

Исполняющим обязанности управделами администрации Томской области назначена начальник департамента финансово-ресурсного обладминистрации Ольга Крылова. Такое решение принял губернатор Владимир Мазур.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента информационной политики обладминистрации Алексея Севостьянова, обязанности управделами администрации Томской области Ольга Крылова будет исполнять до решения кадрового вопроса.

Напомним, управляющий делами администрации Томской области Анатолий Иванов 28 апреля покинул пост по собственному желанию.

В октябре 2022 года в отношении Анатолия Иванова возбудили уголовное дело о злоупотреблениями должностными полномочиями. Чиновнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Позже чиновнику была избрана другая мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Предварительно было известно, что управделами направлял официальные письма о выделении вертолета для поездок в личных целях под предлогом организации рабочих поездок. Ущерб от вероятных действий оценивался в более чем в 4 миллиона рублей.