Лесной пожар на площади 2,4 га ликвидирован в Томской области за прошедшие сутки

В Томской области потушили лесной пожар на площади 2,4 га.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Лесной пожар на площади 2,4 га потушили на территории Тимирязевского лесничества Томской области за прошедшие сутки, сообщает региональный департамент лесного хозяйства.
Напомним, в Томской области с 28 апреля по 14 мая действует особый противопожарный режим. Он установлен в Томске, а также Томском, Кожевниковском, Кривошеинском, Шегарском, Зырянском, Первомайском, Тегульдетском, Асиновском, Бакчарском и Верхнекетском районах.
«За прошедшие сутки лесопожарные формирования потушили 1 лесной пожар на площади 2,4 на территории Тимирязевского лесничества», – говорится в сообщении.
Класс пожарной опасности оценили в 3,9 балла. По данным специалистов, действующих лесных пожаров в регионе нет.
Авиационный мониторинг ведут три экипажа самолетов Ан-2. Наземное патрулирование осуществляют мобильные группы лесопожарных станций, лесной охраны и лесничеств.