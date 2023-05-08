Лесной пожар на площади 2,4 га ликвидирован в Томской области за прошедшие сутки

В Томской области потушили лесной пожар на площади 2,4 га. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лесной пожар на площади 2,4 га потушили на территории Тимирязевского лесничества Томской области за прошедшие сутки, сообщает региональный департамент лесного хозяйства.

Напомним, в Томской области с 28 апреля по 14 мая действует особый противопожарный режим. Он установлен в Томске, а также Томском, Кожевниковском, Кривошеинском, Шегарском, Зырянском, Первомайском, Тегульдетском, Асиновском, Бакчарском и Верхнекетском районах.

«За прошедшие сутки лесопожарные формирования потушили 1 лесной пожар на площади 2,4 на территории Тимирязевского лесничества», – говорится в сообщении.

Класс пожарной опасности оценили в 3,9 балла. По данным специалистов, действующих лесных пожаров в регионе нет.

Авиационный мониторинг ведут три экипажа самолетов Ан-2. Наземное патрулирование осуществляют мобильные группы лесопожарных станций, лесной охраны и лесничеств.