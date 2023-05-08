Схема общественного транспорта изменится в Томске 9 мая

В Томске на День Победы изменится схема общественного транспорта. Фото: Ксения Высотина

В Томске в День Победы 9 мая 2023 года изменится схема общественного транспорта, также будет продлен режим работы муниципальных маршрутов, сообщили в администрации города.

В этот день с 5:00 до 15:30 закроют движение троллейбусов по маршрутам №№ 1, 2, 3, 6 по проспекту Ленина на участке от улице Алексея Беленца до Лагерного сада.

Также с 5:00 до 14:00 приостановят движение трамваев по маршрутам №№ 1, 2 по улице Советская на участке от проспекта Фрунзе до улицы Герцена.

Движение пассажирского транспорта 9 мая будет осуществляться по следующей схеме:

Фото: Центр организации и контроля пассажироперевозок

Напомним, что 9 мая в связи с празднованием Дня Победы ограничат движение на более чем 20 участках улиц. Так, с 00.00 до 05.00 будет перекрыто движение по проспекту Ленина от проспекта Фрунзе до Московского тракта, по переулку Спортивному от проспекта Ленина до улицы Советская, по улицы Гагарина от проспекта Фрунзе до переулка Спортивный.