В Томске на сутки ограничат движение большегрузов по Коммунальному мосту

Движение большегрузов ограничат на томском Коммунальном мосту. Фото: Ксения Высотина

В Томске с 9 по 10 мая на Коммунальном мосту ограничат движение большегрузов на время ремонтных работ, сообщает мэрия.

«В период с 21:00 вторника, 9 мая, до 21:00 среды, 10 мая, по Коммунальному мосту будет запрещено движение транспортных средств массой более 5 тонн», – говорится в сообщении.

Движение грузовиков ограничат на время проведения работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты. Ограничения позволят исключить динамическую нагрузку на уложенный бетон от проезжающих автомобилей.

Кроме того, запрет на проезд грузовиков по мосту в дневное время продолжает действовать.

Жителей Томска просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.