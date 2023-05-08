Жители Томска 9 мая примут участие в открытом чемпионате по воркауту

Фото: ТРК "Лето"

Во вторник, 9 мая, в Томске состоится открытый чемпионат среди воркаут-атлетов. Зарегистрироваться на него сможет любой желающий, сообщают организаторы.

Предусмотрено 4 номинации: Workout Battle до 15 лет и старше 16 лет, двоеборье для участников до 15 лет, старше 16 лет и для девушек. Также организуют подтягивания и отжимания +16 кг и от пола.

Мероприятие пройдет в ТРК «Лето» в 12:00. Вход бесплатный. Для регистрации в соревнованиях необходимо перейти по ссылке.

Чемпионат по воркауту организован управлением молодежной политики Томска и ТРК «Лето» в рамках проекта «ПРОулицы».

Возрастное ограничение мероприятия 6+.