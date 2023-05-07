В Томске нашли пропавшего во время прогулки на «Буревестнике» ребенка

Поиски шестилетнего мальчика завершились благополучно, его быстро нашли. Фото: Анна Ковалева

В Томске вечером 7 мая благополучно завершились поиски пропавшего в этот же день шестилетнего мальчика. Ребенок потерялся во время прогулки по «Буревестнику», известно, что он на самокате поехал в сторону тропы здоровья.

С 22.30 в районе стадиона «Политехник» на улице 19 Гвардейской дивизии, 20/1 развернулся штаб поискового отряда «ЛизаАлерт». А вскоре после этого пришла радостная новость – ребенка нашли.

«Найден, жив! Благодарим всех за готовность и распространение информации!» - написали в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт».