Томичам рассказали о работе производств города в годы ВОВ

Фото: Сообщество «ВКонтакте»/ Музей истории Томска

Вскоре после того, как началась Великая Отечественная война, Томск получил статус одного из крупнейших производственных центров Сибири, рассказали в «АиФ-Томск». В городе создавались военные заводы для производства техники, формировались госпитали для лечения раненых бойцов.

Уже 21 июля 1941 года был утвержден план по переводу промышленных предприятий Томска на военные нужды. Так, на фабрике карандашной дощечки производили аккумуляторный шпон, на кондитерской фабрике – пищевые концентраты, а на спичечной фабрике – зажигательную смесь «коктейль Молотова». Томские предприятия выпускали ружейные болванки, катушки, лыжи, волокуши, ремонтировали полушубки.

Кроме того, в Томск эвакуировали производства из других городов страны. Всего 32 предприятия были эвакуированы в Томск, и среди них – завод «Радист» из Ленинграда.

В годы войны на заводах НКВД произвели почти половину всех мин страны. Многие из них выпускались в ИТК №5, что располагалась в поселке Чекист в окрестностях Томска.

После завершения войны часть эвакуированных предприятий вернулись обратно, но некоторые остались в Томске. Все они придали импульс развитию производства города в целом.

Напомним, что 9 мая в Томске расскажут про вклад ученых и медиков в Победу.