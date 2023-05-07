В Советском районе Томска начали отсыпать дороги

Улицу Академика Сахарова отсыпали на участке от проспекта Развития до улицы Кучерова Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске начали отсыпать гравийные дороги инертным материалом, сообщает мэрия. Работы стартовали в Советском районе на улице Академика Сахарова.

«На участке улицы произвели отсыпку и планировку щебнем», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Улицу Сахарова отсыпали на участке от проспекта Развития до улицы Кучерова.

Напомним, что на томских перекрестках обновят вафельную разметку. А всего в Томске в 2023 году отремонтируют 7 участков дорог общей площадью 153 тысячи квадратных метров.