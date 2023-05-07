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НовостиОбщество7 мая 2023 9:16

В Советском районе Томска начали отсыпать дороги

Дороги отсыпают инертным материалом
Александра Тайбатрова
Улицу Академика Сахарова отсыпали на участке от проспекта Развития до улицы Кучерова

Улицу Академика Сахарова отсыпали на участке от проспекта Развития до улицы Кучерова

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске начали отсыпать гравийные дороги инертным материалом, сообщает мэрия. Работы стартовали в Советском районе на улице Академика Сахарова.

«На участке улицы произвели отсыпку и планировку щебнем», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Улицу Сахарова отсыпали на участке от проспекта Развития до улицы Кучерова.

Напомним, что на томских перекрестках обновят вафельную разметку. А всего в Томске в 2023 году отремонтируют 7 участков дорог общей площадью 153 тысячи квадратных метров.