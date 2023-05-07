Служебная собака помогла за 10 минут поймать злоумышленника в Томске

В Томске служебная собака помогла задержать злоумышленника «по горячим следам» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске служебная собака помогла задержать злоумышленника «по горячим следам» - всего за 10 минут. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области, в магазине на улице Грузинской мужчина попытался похитить бутылку виски стоимость 1600 рублей. Сообщение об этом поступило в дежурную часть.

«На место происшествия прибыл полицейский-кинолог со служебной розыскной собакой. Пес взял след и через 10 минут обнаружил злоумышленника у подъезда дома на улице Айвазовского», - рассказали в пресс-службе полиции.

В это же время злоумышленника в этом месте заметили сотрудники ППС. Полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался ранее судимый 33-летний томич.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее томский пенсионер стал жертвой мошенников и «перевел на безопасный счет» более миллиона рублей.