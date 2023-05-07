Томский пенсионер перевел на «безопасные счета» больше миллиона рублей

Перепуганный пожилой мужчина лишился более миллиона рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томске 65-летний пенсионер стал жертвой мошенников и лишился более миллиона рублей, рассказали в полиции региона. По предварительным данным, 65-летнему томичу позвонил незнакомец и напугал новостью о том, что пенсионер, якобы, оказался замешан в уголовном деле.

«Аферист пояснил, что кто-то от имени потерпевшего оформил кредит и перечислил все деньги за границу. Поэтому, объяснил звонивший, теперь томичу необходимо в срочном порядке перевести все свои сбережения на «безопасные счета»», - рассказали о подробностях происшествия в пресс-службе томской полиции.

Перепуганный пожилой мужчина сделал все, как велел незнакомец, и в результате лишился более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мошенники убедили томскую пенсионерку продать квартиру и взять восемь кредитов. А в 2022 году томичи перевели мошенникам полмиллиарда рублей.