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НовостиОбщество7 мая 2023 6:40

Томский пенсионер перевел на «безопасные счета» больше миллиона рублей

Мошенники убедили пожилого томича, что он замешан в уголовном деле
Александра Тайбатрова
Перепуганный пожилой мужчина лишился более миллиона рублей

Перепуганный пожилой мужчина лишился более миллиона рублей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томске 65-летний пенсионер стал жертвой мошенников и лишился более миллиона рублей, рассказали в полиции региона. По предварительным данным, 65-летнему томичу позвонил незнакомец и напугал новостью о том, что пенсионер, якобы, оказался замешан в уголовном деле.

«Аферист пояснил, что кто-то от имени потерпевшего оформил кредит и перечислил все деньги за границу. Поэтому, объяснил звонивший, теперь томичу необходимо в срочном порядке перевести все свои сбережения на «безопасные счета»», - рассказали о подробностях происшествия в пресс-службе томской полиции.

Перепуганный пожилой мужчина сделал все, как велел незнакомец, и в результате лишился более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мошенники убедили томскую пенсионерку продать квартиру и взять восемь кредитов. А в 2022 году томичи перевели мошенникам полмиллиарда рублей.