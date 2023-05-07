В Томске ищут «Агента 007»

Будущему «агенту 007» обещают платить от 50 тысяч рублей в месяц на руки Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Томске приглашают на работу «Агента 007». Объявление о вакансии размещено на одном из популярных сайтов. В нем сообщается, что вакансия появилась в связи с открытием нового отдела продаж.

«Приветствуется легкий нрав и редкий дар убеждения. Интеллигентность не помешает, но и наглость будет «в кассу», - так описываются требования к кандидату в вакансии.

Будущему «агенту 007» обещают платить от 50 тысяч рублей в месяц на руки. Еще в вакансии написано про «горячие сердца легендарных единомышленников», адекватное руководство и отличное настроение по понедельникам. В качестве графика работы «агенту 007» предлагают стандартную пятидневку с выходными по субботам и воскресеньям.

Ранее «КП-Томск» писала про самые необычные вакансии Томской области.