Крупный российский банк выдал уже свыше 425 миллионов рублей кредитов малому бизнесу Крыма

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После начала работы в Крыму Сбербанк выдал малому бизнесу, работающему на полуострове, кредиты на сумму свыше 425 млн рублей, сообщила в субботу журналистам руководитель пресс-службы банка Полина Тризонова.

«С момента начала обслуживания юридических лиц в Крыму работающие на полуострове компании малого бизнеса получили кредиты на сумму свыше 425 млн рублей. За это время банк открыл более 500 расчетных счетов для предпринимателей Крыма, а также провел более 750 личных встреч с клиентами», — сказала Тризонова.

В январе банк объявил, что начинает работу в Крыму, в марте организация приступила к предоставлению услуг юридическим лицам. В субботу, 6 мая, в Ялте открылось первое на полуострове региональное отделение. В ближайшие дни планируется открытие офиса в Севастополе, затем — в Симферополе и других крупных городах.

По последним данным, на полуострове установлено 30 банкоматов банка. К курортному сезону их количество намерены увеличить до 80.