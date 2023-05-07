В Томской области за неделю видеокамеры зафиксировали более пяти тысяч нарушений

За минувшую неделю в Томской области с помощью систем видеофиксации выявили 5284 нарушения Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшую неделю в Томской области с помощью систем видеофиксации выявили 5284 нарушения, сообщает Управление МВД России по Томской области. Большинство из них связаны с нарушением скоростного режима. За неделю зафиксировали 4661 такой случай.

«После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД. Там она обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства получает квитанцию для оплаты штрафа по почте»,- напомнили о механизме работы системы в пресс-службе томской полиции.

Томичи могут самостоятельно проверить, есть ли у них штрафы. Сделать это можно на сайте Госавтоинспекции РФ в разделе «Проверка штрафов». В течение 20 дней после вынесения постановления о наложении штрафа можно рассчитывать на скидку 50%. Если этот срок пропустить, придется оплатить штраф в полном размере.

Напомним, что 6 мая в Томске насмерть разбился 67-летний мотоциклист.