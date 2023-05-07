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НовостиОбщество7 мая 2023 2:45

«Пенная вечеринка, научное шоу и конкурсы»: томичей приглашают на праздник в честь Дня защиты детей в Городском саду

В томском Городском саду 1 июня пройдет веселый праздник в честь Дня защиты детей
Александра Тайбатрова
На празднике детей и взрослых будет веселить клоун Лена Сосискин с дрессированными животными

На празднике детей и взрослых будет веселить клоун Лена Сосискин с дрессированными животными

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Городском саду Томска 1 июня состоится веселый праздник в честь Дня защиты детей, пишет «АиФ-Томск». Мероприятие пройдет с 12.00 до 16.00.

В программе праздника – масса всего интересного: научное шоу, клоун с дрессированными животными, пенная вечеринка, розыгрыши. Своим творчеством будут радовать детские коллективы из Томска. Все желающие смогут поучаствовать в конкурсах и викторине. Задавать тон празднику будет известный радиоведущий Иван Козырев.

На мероприятие приглашают томичей и гостей города всех возрастов. Будет интересно и детям, и подросткам, и их родителям, и бабушкам с дедушками. Сообщается, что партнерами мероприятия могут стать томские компании.

А накануне в ТГАСУ прошел праздник, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне.